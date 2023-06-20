Нарышкин заявил о сдерживании контрнаступления НАТО, а не Украины

ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 20 июня Минобороны сообщило, что военнослужащие России отразили 263 попытки атаки ВСУ на позиции российской армии. 14 июня ведомство приводило данные, что с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.