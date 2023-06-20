Нарышкин заявил о сдерживании контрнаступления НАТО, а не Украины
Российские войска сдерживают контрнаступление группировки НАТО, которая использует украинскую армию в качестве живой силы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на собрании Российского исторического общества (РИО).
«Правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются войска украинской армии», – отметил Нарышкин (цитата по ТАСС).
Нарышкин провел параллель со Сталинградской и Курской битвами, которые «начинались с оборонительного этапа и завершалась полным разгромом противника». Это перекликается «с героическими усилиями российской армии, ополченцев и добровольцев, сдерживающих сегодня так называемое контрнаступление ВСУ в Приазовье и Донбассе».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда. Президент Владимир Путин еще в сентябре 2022 г. говорил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 20 июня Минобороны сообщило, что военнослужащие России отразили 263 попытки атаки ВСУ на позиции российской армии. 14 июня ведомство приводило данные, что с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.