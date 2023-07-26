Обвиняемого в подрыве путей в Брянске приговорили к 22 годам колонии
Обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Брянской области в июле прошло года Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 800 000 руб., сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
Фигуранта уголовного дела Сергея Белавина признали виновным сразу по нескольким статьям УК: его обвинили в прохождении обучения террористической деятельности (205.3 УК РФ), совершении теракта в составе организованной группы (ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном приобретении, перевозке и хранении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1), а также незаконном изготовлении взрывного устройства (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).
«Приговором суда Белавину назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 800 000 руб.», – сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщало следствие, 9 июля 2022 г. Белавин заложил между шпалами на 153 км перегона станций «Песчаники – Робчик» в Унечском районе взрывное устройство фугасного действия с управлением по радиоканалу. До этого его сообщники положили в тайник в лесу Брянской области гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 граммов в тротиловом эквиваленте, мины, запалы и другие компоненты. Когда поезд приблизился, Белавин совершил подрыв, в результате которого были повреждены грузовой поезд и участок полотна. Помимо этого, более 10 часов не было транспортного сообщения на этом участке. Никто в результате срабатывания взрывного устройства не пострадал.
В прокуратуре утверждали, что обвиняемый еще в феврале 2019 г. за денежное вознаграждение был вовлечен в организованную разведкой Минобороны Украины группу, которая планировала теракты в России. Затем с апреля 2020 г. по декабрь 2021 г. на территории Киевской области он прошел физическую и психологическую подготовку и приобрел навыки обращения со взрывчаткой.
По информации СК, Белавин приехал в России в июне 2022 г. «под видом трудовой деятельности», и с помощью участников организованной группы отыскал оборудованный ими тайник со взрывчатыми веществами, затем изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением, которое установил на железнодорожный путь вблизи села Робчик. Мужчина попытался скрыться, но был задержан, говорится в сообщении.