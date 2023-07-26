Обвиняемого в подрыве путей в Брянске приговорили к 22 годам колонии

Как ранее сообщало следствие, 9 июля 2022 г. Белавин заложил между шпалами на 153 км перегона станций «Песчаники – Робчик» в Унечском районе взрывное устройство фугасного действия с управлением по радиоканалу. До этого его сообщники положили в тайник в лесу Брянской области гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 граммов в тротиловом эквиваленте, мины, запалы и другие компоненты. Когда поезд приблизился, Белавин совершил подрыв, в результате которого были повреждены грузовой поезд и участок полотна. Помимо этого, более 10 часов не было транспортного сообщения на этом участке. Никто в результате срабатывания взрывного устройства не пострадал.