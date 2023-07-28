Трамп пообещал бороться за пост президента США, несмотря на выдвинутые обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп продолжит борьбу за президентский пост, даже если его признают виновным по ряду уголовных дел, заявил сам экс-президент в интервью журналисту Джону Фредериксу, пишет Reuters.
28 июля Трампу предъявили новые обвинения, связанные с удержанием секретных документов. Два из них, в частности, касаются уничтожения записей с камер наблюдения в поместье Мар-а-Лаго, штат Флорида.
Наказание за уничтожение записей может составить до 20 лет по каждому эпизоду, а за удержание документов экс-президенту может грозить еще 10 лет заключения.
9 июля Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. По данным СМИ, хранившиеся у Трампа документы касались некоторых из наиболее чувствительных военных данных США, в том числе сведений о ядерной программе. Газета New York Post отмечала, что в рамках этих обвинений экс-президенту грозит максимальное наказание в виде 400 лет лишения свободы и штрафа в $9 млн.
Как отмечал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в интервью «Ведомостям», комментируя судебное преследование сына действующего лидера США Джо Байдена Хантера за нарушения налогового и антиотмывочного законодательств в иностранных деловых операциях, «американское общество чем-то похоже на наше: люди любят тех, кого больше бьют».
В качестве примера эксперт привел обвинения в адрес Трампа, которые «обернулись ростом его рейтинга и популярности».