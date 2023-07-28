Трамп пообещал бороться за пост президента США, несмотря на выдвинутые обвинения

9 июля Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. По данным СМИ, хранившиеся у Трампа документы касались некоторых из наиболее чувствительных военных данных США, в том числе сведений о ядерной программе. Газета New York Post отмечала, что в рамках этих обвинений экс-президенту грозит максимальное наказание в виде 400 лет лишения свободы и штрафа в $9 млн.