Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

В настоящее время дальнобойные ракеты на Украину официально поставляют две страны – Великобритания и Франция. Речь идет о ракетах Storm Shadow и их аналоге SCALP-EG, обе – авиационного базирования. Одну ракету Storm Shadow смогли подобрать после перехвата российские бойцы в зоне спецоперации, о чем рассказал руководитель военно-технического центра «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 6 июля. Ракета в итоге была передана одному из российских оборонных предприятий для дальнейшего изучения, что вызвало беспокойство в странах НАТО.