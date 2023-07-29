Газета
Политика

Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow», – написал он у себя в Telegram-канале.

По уточнению главы региона, ракеты были сбиты системами ПВО, в одном месте упавшие обломки повредили будку обходчика и контактную линию. «Убежден, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой, чтобы подгадить людям», – добавил Сальдо.

26 июля председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что запуск электрички сообщением из Геническа в Херсонской области в крымский Джанкой планируется до конца июля в тестовом режиме.

Утром 22 июня ВСУ нанесли удары по Чонгарскому мосту на административной границе Херсонской области и Крыма. Тогда врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мост будет закрыт в течение 15–20 дней.

5 июля замначальника Главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов подтвердил, что Украина нанесла удар по мосту ракетой Storm Shadow.

Ранее по теме: СМИ сообщили об отсутствии у США планов передавать Украине ракеты ATACMS

В настоящее время дальнобойные ракеты на Украину официально поставляют две страны – Великобритания и Франция. Речь идет о ракетах Storm Shadow и их аналоге SCALP-EG, обе – авиационного базирования. Одну ракету Storm Shadow смогли подобрать после перехвата российские бойцы в зоне спецоперации, о чем рассказал руководитель военно-технического центра «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 6 июля. Ракета в итоге была передана одному из российских оборонных предприятий для дальнейшего изучения, что вызвало беспокойство в странах НАТО.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных