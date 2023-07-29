Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow», – написал он у себя в Telegram-канале.
По уточнению главы региона, ракеты были сбиты системами ПВО, в одном месте упавшие обломки повредили будку обходчика и контактную линию. «Убежден, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой, чтобы подгадить людям», – добавил Сальдо.
26 июля председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что запуск электрички сообщением из Геническа в Херсонской области в крымский Джанкой планируется до конца июля в тестовом режиме.
Утром 22 июня ВСУ нанесли удары по Чонгарскому мосту на административной границе Херсонской области и Крыма. Тогда врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мост будет закрыт в течение 15–20 дней.
5 июля замначальника Главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов подтвердил, что Украина нанесла удар по мосту ракетой Storm Shadow.
В настоящее время дальнобойные ракеты на Украину официально поставляют две страны – Великобритания и Франция. Речь идет о ракетах Storm Shadow и их аналоге SCALP-EG, обе – авиационного базирования. Одну ракету Storm Shadow смогли подобрать после перехвата российские бойцы в зоне спецоперации, о чем рассказал руководитель военно-технического центра «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 6 июля. Ракета в итоге была передана одному из российских оборонных предприятий для дальнейшего изучения, что вызвало беспокойство в странах НАТО.