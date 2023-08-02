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Трампу предъявили обвинение по делу о штурме Капитолия

Ведомости

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено обвинение по делу о штурме Капитолия в январе 2021 г. Об этом со ссылкой на спецпрокурора Джейка Смита и обвинительное заключение сообщает The New York Times.

Всего Трампу предъявлено обвинение по четырем пунктам. Первый касается заговора с целью обмана Соединенных Штатов. Два обвинения связаны с процедурой подтверждения результатов голосования в Капитолии 6 января 2021 г. – бывшего президента США обвиняют в препятствовании этому процессу и в сговоре с этой целью. Также он обвиняется в заговоре с целью нарушения гражданских прав – это обвинение связано с попытками отменить результаты выборов в Штатах в 2020 г.

Газета отмечает, что обвинения Трампу предъявлены в «экстраординарный момент» в истории страны – в разгар его кампании по возвращению в Белый дом. Ему, по сути, предъявлены обвинения «в попытках использовать рычаги государственной власти для подрыва демократии и остаться на своем посту против воли избирателей», заявляет NYT. Сам Трамп заявил, что предъявленные обвинения являются попыткой вмешательства в выборы в 2024 г.

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В обвинительном заключении также фигурируют шесть сообщников Трампа, имена которых не называются, но описание их действий позволяет сделать вывод об участии ряда значимых людей из окружения бывшего президента. В документе говорится, что заявления Трампа о мошенничестве на выборах были ложными и он знал об этом. В сообщении перед журналистами Смит возложил ответственность за события в Капитолии на Трампа, добавив, что беспорядки были спровоцированы его ложью.

Трамп должен в четверг явиться по этому делу в Федеральный суд в Вашингтоне. Дело будет рассматривать судья Таня Чаткан, которая ранее вела дела о беспорядках 6 января 2021 г.

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9 июля Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Позже, 28 июля, ему предъявили новые обвинения, связанные с удержанием секретных документов. Однако Трамп заявил, что продолжит борьбу за президентский пост, даже если его признают виновным по ряду уголовных дел.

6 января 2021 г. сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента. Сам Трамп осудил произошедшее. По его словам, нельзя мириться с политическим насилием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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