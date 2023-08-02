Трампу предъявили обвинение по делу о штурме Капитолия

В обвинительном заключении также фигурируют шесть сообщников Трампа, имена которых не называются, но описание их действий позволяет сделать вывод об участии ряда значимых людей из окружения бывшего президента. В документе говорится, что заявления Трампа о мошенничестве на выборах были ложными и он знал об этом. В сообщении перед журналистами Смит возложил ответственность за события в Капитолии на Трампа, добавив, что беспорядки были спровоцированы его ложью.