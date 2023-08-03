Трамп выехал на суд по делу о штурме Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что направляется в Вашингтон, где в скором времени предстанет перед судом по делу о штурме Капитолия в 2021 г. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
«Я отправляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что бросил вызов мошенническим, украденным выборам. Это большая честь, потому что я буду арестован за вас», — написал он (цит. по «РИА Новости»).
В рамках судебного заседания Трампу будет избрана мера пресечения, при этом в США обвиняемый может оставаться на свободе и после ареста.
2 августа против Трампа было выдвинуто третье обвинение, которое связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г. В результате произошедшего погибли пять человек. Обвинение в штурме Капитолия включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».
До этого в отношении бывшего президента было выдвинуто обвинение за передачу $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс – в обмен на молчание об их связи. В июле Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции. В письме к своим сторонникам Трамп сообщил, что ему грозит более 561 года заключения по предъявленным обвинениям.