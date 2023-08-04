Совладельца двух ликеро-водочных заводов Беспалова внесли в реестр террористов
Росфинмониторинг внес совладельца ликеро-водочного завода «Родник и К» и компании «Русский север» Александра Беспалова в реестр экстремистов и террористов, следует из обновленного реестра.
10 июля в этот перечень был также включен генеральный директор алкогольного холдинга Global Spirits (производит продукцию под брендами «Хортиця», Одесский коньячный завод и др.), украинский бизнесмен и блогер Евгений Черняк.
3 июля Следственный комитет (СК) России объявил Черняка в розыск. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным ведомства, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим ВСУ «более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности» на территории России.
В тот же день в СК сообщили о задержании двух неназванных доверенных лиц украинского бизнесмена, одному из которых было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору), а второму – по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
3 июля стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы 16 июня заключил под стражу Беспалова по делу о даче взятки должностному лицу, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Вместе с ним в этот день прошло заседание по делу о даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) в отношении главы «Родник и К» Андрея Лазутина, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.