Росфинмониторинг внес Черняка в реестр экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес генерального директора алкогольного холдинга Global Spirits (производит продукцию под брендами «Хортиця», Одесский коньячный завод и др.), украинского бизнесмена и блогера Евгения Черняка в реестр экстремистов и террористов, следует из обновленного реестра.
Всего в реестр были включены 25 физлиц, исключены из него пять человек.
3 июля СК объявил Черняка в розыск. По данным комитета, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим ВСУ средств в размере «более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности» на территории России.
Тогда же в СК сообщили о задержании двух неназванных доверенных лиц украинского бизнесмена, одному из которых было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору), а второму – по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке, совершенное группой лиц в особо крупном размере).