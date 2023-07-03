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Общество

Суд в Москве арестовал совладельца двух ликеро-водочных заводов Беспалова

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы 16 июня заключил под стражу совладельца ликеро-водочного завода «Родник и К» и компании «Русский север» Александра Беспалова, следует из картотеки суда.

По данным суда, следствие инкриминирует ему п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Беспалов уже подал апелляционную жалобу на постановление об избрании ему меры пресечения и 6 июля Мосгорсуд проверит законность ареста, следует из картотеки.

Вместе с ним 16 июня в Замоскворецком суде была избрана мера пресечения главе «Родник и К» Андрею Лазутину. В отличие от Беспалова, суд не стал изолировать Лазутина от общества и избрал ему более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Бизнесмену предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Предпринимателям, в случае если их вина будет доказана, грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

У заводов по производству «Хортицы» в России сменился собственник

3 июля Следственный комитет (СК) России объявил в розыск гендиректора алкогольного холдинга Global Spirits («Хортиця», Одесский коньячный завод), украинского бизнесмена и блогера Евгения Черняка. По данным ведомства, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим ВСУ «более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности» на территории России.

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Тогда же в СК сообщили о задержании двух неназванных доверенных лиц украинского бизнесмена, одному из которых было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору), а второму – по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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