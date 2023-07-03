СК объявил в розыск главу холдинга Global Spirits и блогера Евгения Черняка
Следственный комитет (СК) России объявил в розыск генерального директора алкогольного холдинга Global Spirits, украинского бизнесмена и блогера Евгения Черняка, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным комитета, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим ВСУ средств в размере «более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности» на территории России.
«Черняк объявлен в розыск, проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения и задержание. В ходе расследования уголовного дела проведено более 10 обысков на территории города Москвы, Московской области и других регионов. Обнаружены и изъяты печати различных коммерческих организаций, электронные носители и технические средства», – добавили в представительстве.
В СК добавили, что будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является предприниматель. Кроме того, комитет сообщил о задержании двух доверенных лиц украинского бизнесмена, одному из которых было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору), а второму - по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Черняк является гендиректором алкогольного холдинга Global Spirits. В активах холдинга находятся предприятия по производству ликеро-водочных изделий «Хортиця», Одесский коньячный завод и др. Черняк также является блогером и ведущим YouTube-канала Big Money.