СК объявил в розыск главу холдинга Global Spirits и блогера Евгения Черняка

В СК добавили, что будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является предприниматель. Кроме того, комитет сообщил о задержании двух доверенных лиц украинского бизнесмена, одному из которых было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору), а второму - по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке, совершенное группой лиц в особо крупном размере).