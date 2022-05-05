У заводов по производству «Хортицы» в России сменился собственник

Отгрузки алкоголя брендов Global Spirits в 2021 г. выросли больше других — на 45% до 7,1 млн дал в годовом выражении. По данным «Коммерсанта», «Хортица» в 2021 г. стала лидером рынка — ее доля составила 5,3%, на втором месте — «Мороша» с показателем 4,4%, на третьем — «Беленькая» с долей в 4%. По мнению собеседников издания, бренды Global Spirits пользуются популярностью из-за относительно низкой цены. Они считают, что смена владельцев заводов и дистрибутора в России была формальной — предприятия останутся под контролем Черняка.