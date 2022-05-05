У заводов по производству «Хортицы» в России сменился собственник
Заводы по производству алкоголя «Русский север» и «Родник и К», принадлежавшие кипрским компаниям Oxford AMG-77 Ltd. и MSD Marketing System Distribution Ltd., перешли к Александру Беспалову вместе со связанным с ними дистрибутором ТД «Мегаполис», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Заводы выпускали водку «Хортица», «Мороша» и «Первак» из портфеля Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка. Изданию не удалось найти информацию о нем и связаться с ним.
Ранее участники рынка связывали российские заводы с самим Черняком, однако в Global Spirits отрицали, что бизнесмен ими владеет. В «Русском севере» сообщали, что завод не входит в Global Spirits, а водку его брендов разливает по лицензии. В пояснениях к отчетности ТД «Мегаполис» говорилось, что бенефициар компании — украинец Александр Черняк, которого в СМИ называли отцом Евгения Черняка, пишет «Коммерсантъ».
Представитель «Русского севера» подтвердил изданию смену владельца и добавил, что договоры на использование товарных знаков Global Spirits расторгаются. Под какими брендами теперь будет разливаться продукция, он не сказал. В апреле «Родник и К» подал заявки на регистрацию товарных знаков «Шустовъ», «Первакъ» и «Мороша лесная». В Global Spirits не ответили на запрос издания.
Отгрузки алкоголя брендов Global Spirits в 2021 г. выросли больше других — на 45% до 7,1 млн дал в годовом выражении. По данным «Коммерсанта», «Хортица» в 2021 г. стала лидером рынка — ее доля составила 5,3%, на втором месте — «Мороша» с показателем 4,4%, на третьем — «Беленькая» с долей в 4%. По мнению собеседников издания, бренды Global Spirits пользуются популярностью из-за относительно низкой цены. Они считают, что смена владельцев заводов и дистрибутора в России была формальной — предприятия останутся под контролем Черняка.