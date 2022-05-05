Газета
Бизнес

У заводов по производству «Хортицы» в России сменился собственник

Ведомости

Заводы по производству алкоголя «Русский север» и «Родник и К», принадлежавшие кипрским компаниям Oxford AMG-77 Ltd. и MSD Marketing System Distribution Ltd., перешли к Александру Беспалову вместе со связанным с ними дистрибутором ТД «Мегаполис», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Заводы выпускали водку «Хортица», «Мороша» и «Первак» из портфеля Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка. Изданию не удалось найти информацию о нем и связаться с ним.

Ранее участники рынка связывали российские заводы с самим Черняком, однако в Global Spirits отрицали, что бизнесмен ими владеет. В «Русском севере» сообщали, что завод не входит в Global Spirits, а водку его брендов разливает по лицензии. В пояснениях к отчетности ТД «Мегаполис» говорилось, что бенефициар компании — украинец Александр Черняк, которого в СМИ называли отцом Евгения Черняка, пишет «Коммерсантъ».

Представитель «Русского севера» подтвердил изданию смену владельца и добавил, что договоры на использование товарных знаков Global Spirits расторгаются. Под какими брендами теперь будет разливаться продукция, он не сказал. В апреле «Родник и К» подал заявки на регистрацию товарных знаков «Шустовъ», «Первакъ» и «Мороша лесная». В Global Spirits не ответили на запрос издания.

Отгрузки алкоголя брендов Global Spirits в 2021 г. выросли больше других — на 45% до 7,1 млн дал в годовом выражении. По данным «Коммерсанта», «Хортица» в 2021 г. стала лидером рынка — ее доля составила 5,3%, на втором месте — «Мороша» с показателем 4,4%, на третьем — «Беленькая» с долей в 4%. По мнению собеседников издания, бренды Global Spirits пользуются популярностью из-за относительно низкой цены. Они считают, что смена владельцев заводов и дистрибутора в России была формальной — предприятия останутся под контролем Черняка.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных