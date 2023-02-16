В Госдуме призвали усилить контроль за продажей украинских товаров

На этом заседании депутат привел примеры, где, по его мнению, нужно усилить госконтроль. Помимо этого Гусев акцентировал внимание на продаже вейпов не достигшим 18 лет на маркетплейсах. Депутат заявил, что закон о запрете этой продукции, в частности, на вышеупомянутых площадках, можно оперативно подготовить в комитете по контролю. А после быстро принять Госдумой.