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В Госдуме призвали усилить контроль за продажей украинских товаров

Ведомости

В России необходимо усилить государственный контроль за продажей украинских товаров на маркетплейсах, заявил первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев, пишут «РИА Новости».

«Если мы сейчас зайдем на маркетплейс любой, мы можем там увидеть продукцию украинского производства, например, водка торговой марки "Хортица" или конфеты Roshen. Владельцы этих компаний на Украине мало того, что платят налоги в украинский бюджет, из которого финансируются вооруженные силы Украины, которые убивают наших ребят, так эти владельцы, бизнесмены, открыто финансируют другие воинские подразделения», – заявил Гусев на расширенном заседании комитета Госдумы по контролю.

На этом заседании депутат привел примеры, где, по его мнению, нужно усилить госконтроль. Помимо этого Гусев акцентировал внимание на продаже вейпов не достигшим 18 лет на маркетплейсах. Депутат заявил, что закон о запрете этой продукции, в частности, на вышеупомянутых площадках, можно оперативно подготовить в комитете по контролю. А после быстро принять Госдумой.

В начале этого месяца министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости минимизировать употребление вейпов в стране. Он уточнил, что речь идет как о детях, так и о населении всей страны. Министр подчеркнул, что Минздрав выступает за сокращение курения вейпов.

18 января спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты рассмотреть возможность запрета вейпов в России. Идею концептуально поддержал Роспотребнадзор.

На следующий день депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова призвала полностью запретить продажу вейпов в стране. Она также обратила внимание на необходимость разработать меры по борьбе с контрафактом на рынке такой продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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