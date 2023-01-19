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Общество

В Госдуме выступили за полный запрет продажи вейпов

Ведомости

В России следует ввести полный запрет на продажу вейпов, заявила депутат Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова, передают «РИА Новости».

«Поддерживаю Вячеслава Викторовича [Володина] в этом вопросе. Необходим полный запрет продажи вейпов. Неоднократно заявляла об этом», – сказала Лантратова.

Помимо этого депутат заявила о необходимости «в обязательном порядке» разработать меры, направленные на борьбу с контрафактом на рынке данной продукции. По ее словам, зафиксированы случаи уклонения от уплаты акциза посредством ввоза нелегальных электронных средств доставки никотина через государства - члены Евразийского экономического союза. Лантратова считает, что необходима комплексная работа, в том числе по борьбе с контрафактом и снижению потребления никотина среди подростков.

Накануне, 18 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. «Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — уточнял Володин. Роспотребнадзор концептуально поддержал данную идею.

Ранее по теме: Роспотребнадзор оценил идею о запрете вейпов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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