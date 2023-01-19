В Госдуме выступили за полный запрет продажи вейпов
В России следует ввести полный запрет на продажу вейпов, заявила депутат Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова, передают «РИА Новости».
«Поддерживаю Вячеслава Викторовича [Володина] в этом вопросе. Необходим полный запрет продажи вейпов. Неоднократно заявляла об этом», – сказала Лантратова.
Помимо этого депутат заявила о необходимости «в обязательном порядке» разработать меры, направленные на борьбу с контрафактом на рынке данной продукции. По ее словам, зафиксированы случаи уклонения от уплаты акциза посредством ввоза нелегальных электронных средств доставки никотина через государства - члены Евразийского экономического союза. Лантратова считает, что необходима комплексная работа, в том числе по борьбе с контрафактом и снижению потребления никотина среди подростков.
Накануне, 18 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. «Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — уточнял Володин. Роспотребнадзор концептуально поддержал данную идею.