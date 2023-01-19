В Госдуме выступили за полный запрет продажи вейпов

Помимо этого депутат заявила о необходимости «в обязательном порядке» разработать меры, направленные на борьбу с контрафактом на рынке данной продукции. По ее словам, зафиксированы случаи уклонения от уплаты акциза посредством ввоза нелегальных электронных средств доставки никотина через государства - члены Евразийского экономического союза. Лантратова считает, что необходима комплексная работа, в том числе по борьбе с контрафактом и снижению потребления никотина среди подростков.