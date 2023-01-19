Роспотребнадзор оценил идею о запрете вейпов

Запретить вейпы в России также неоднократно призывали депутаты фракции ЛДПР. В январе 2022 г. стало известно, что партия разрабатывает законопроект, который ограничит продажу электронных сигарет подросткам. В июле пресс-служба ЛДПР сообщила, что данная инициатива была внесена в Госдуму.