Роспотребнадзор оценил идею о запрете вейпов
Роспотребнадзор концептуально поддерживает инициативы, которые направлены на сохранение здоровья людей. Таким образом ведомство прокомментировало идею о запрете вейпов в стране, сообщают «РИА Новости».
«Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Накануне, 18 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. «Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — уточнял Володин.
Запретить вейпы в России также неоднократно призывали депутаты фракции ЛДПР. В январе 2022 г. стало известно, что партия разрабатывает законопроект, который ограничит продажу электронных сигарет подросткам. В июле пресс-служба ЛДПР сообщила, что данная инициатива была внесена в Госдуму.