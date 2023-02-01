Мурашко призвал минимизировать употребления вейпов в России

На прошлой неделе, 27 января, президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на сигареты и вейпы. Так, с 1 марта 2023 г. ставки акцизов на сигареты и папиросы увеличатся на 2%, до не менее 3536 руб. за 1000 штук (около 71 руб. за пачку сигарет из 20 штук). Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов) составит 20 руб. за 1 мл, а для систем нагревания табака ставка вырастет до 8669 руб. за 1 кг.