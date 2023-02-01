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Общество

Мурашко призвал минимизировать употребления вейпов в России

Ведомости

Употребление вейпов в России нужно минимизировать. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Министерство здравоохранения получило награду ВОЗ за самую активную работу по снижению потребления табака. Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована», — сказал он.

Мурашко уточнил, что речь идет как о детях, так и о населении всей страны. Он подчеркнул, что Минздрав выступает за сокращение курения вейпов.

18 января спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты рассмотреть возможность запрета вейпов в России. Идею концептуально поддержал Роспотребнадзор.

На следующий день депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова призвала полностью запретить продажу вейпов в стране. Она также обратила внимание на необходимость разработать меры по борьбе с контрафактом на рынке такой продукции.

20 января Володин запустил опрос, в котором предложил три варианта защиты детей от курения: ужесточение ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним, полный запрет продажи устройств и «все равно».

На прошлой неделе, 27 января, президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на сигареты и вейпы. Так, с 1 марта 2023 г. ставки акцизов на сигареты и папиросы увеличатся на 2%, до не менее 3536 руб. за 1000 штук (около 71 руб. за пачку сигарет из 20 штук). Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов) составит 20 руб. за 1 мл, а для систем нагревания табака ставка вырастет до 8669 руб. за 1 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных