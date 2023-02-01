Мурашко призвал минимизировать употребления вейпов в России
Употребление вейпов в России нужно минимизировать. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Министерство здравоохранения получило награду ВОЗ за самую активную работу по снижению потребления табака. Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована», — сказал он.
Мурашко уточнил, что речь идет как о детях, так и о населении всей страны. Он подчеркнул, что Минздрав выступает за сокращение курения вейпов.
На следующий день депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова призвала полностью запретить продажу вейпов в стране. Она также обратила внимание на необходимость разработать меры по борьбе с контрафактом на рынке такой продукции.
20 января Володин запустил опрос, в котором предложил три варианта защиты детей от курения: ужесточение ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним, полный запрет продажи устройств и «все равно».
На прошлой неделе, 27 января, президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на сигареты и вейпы. Так, с 1 марта 2023 г. ставки акцизов на сигареты и папиросы увеличатся на 2%, до не менее 3536 руб. за 1000 штук (около 71 руб. за пачку сигарет из 20 штук). Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов) составит 20 руб. за 1 мл, а для систем нагревания табака ставка вырастет до 8669 руб. за 1 кг.