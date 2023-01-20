Володин запустил опрос о возможных мерах защиты детей от вейпов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проголосовать по вопросу о возможных мерах по защите детей от курения вейпов. Опрос опубликован в его Telegram-канале.
«Много обращений поступает от родителей и учителей из-за курения вейпов школьниками. <...> Предлагаю обсудить возможные меры, которые необходимо принять, чтобы уберечь детей от пагубной привычки и защитить их здоровье», – написал он.
По состоянию на 09:18 мск участие в опросе приняли более 47 000 человек. За полный запрет продажи вейпов выступили 69% опрошенных, за ужесточение ответственности за незаконную продажу вейпов несовершеннолетним – 27%. Остальные проголосовали за вариант «все равно».
18 января Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. «Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — уточнял он. Роспотребнадзор концептуально поддержал идею. Депутат Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова таже выступила за полный запрет продажи вейпов в стране. Помимо этого она акцентировала внимание на необходимости «в обязательном порядке» разработать меры, направленные на борьбу с контрафактом на рынке данной продукции.