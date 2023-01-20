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Общество

Володин запустил опрос о возможных мерах защиты детей от вейпов

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проголосовать по вопросу о возможных мерах по защите детей от курения вейпов. Опрос опубликован в его Telegram-канале.

«Много обращений поступает от родителей и учителей из-за курения вейпов школьниками. <...> Предлагаю обсудить возможные меры, которые необходимо принять, чтобы уберечь детей от пагубной привычки и защитить их здоровье», – написал он.

По состоянию на 09:18 мск участие в опросе приняли более 47 000 человек. За полный запрет продажи вейпов выступили 69% опрошенных, за ужесточение ответственности за незаконную продажу вейпов несовершеннолетним – 27%. Остальные проголосовали за вариант «все равно».

18 января Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. «Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — уточнял он. Роспотребнадзор концептуально поддержал идею. Депутат Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова таже выступила за полный запрет продажи вейпов в стране. Помимо этого она акцентировала внимание на необходимости «в обязательном порядке» разработать меры, направленные на борьбу с контрафактом на рынке данной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных