Володин запустил опрос о возможных мерах защиты детей от вейпов

18 января Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. «Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — уточнял он. Роспотребнадзор концептуально поддержал идею. Депутат Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова таже выступила за полный запрет продажи вейпов в стране. Помимо этого она акцентировала внимание на необходимости «в обязательном порядке» разработать меры, направленные на борьбу с контрафактом на рынке данной продукции.