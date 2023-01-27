Путин подписал закон о повышении акцизов на сигареты и вейпы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на сигареты и вейпы. Документ опубликован на портале правовой информации.
С 1 марта 2023 г. ставки акцизов на сигареты и папиросы увеличатся на 2%, до не менее 3536 руб. за 1000 штук, то есть около 3,5 руб. за одну сигарету и около 71 руб. за пачку сигарет из 20 штук. В 2024 г. он вырастет до 3678 руб. (чуть более 73 руб. за пачку), а в 2025 г. — до 3825 руб. (около 76 руб. за пачку).
Кроме того, акциз повысится на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов). С 1 марта он составит 20 руб. за 1 мл, с 2024 г. — 21 руб., а с 2025 г. — 22 руб.
Закон также предусматривает увеличение ставки акциза для систем нагревания табака. С 1 марта он вырастет до 8669 руб. за 1 кг, в 2024 г. акциз составит 9016 руб., а в 2025 г. — 9377 руб.
Сейчас акциз на сигареты и папиросы составляет не менее 3467 руб. за 1000 штук (около 69 руб. за пачку), ставка для систем нагревания табака — 7839 руб. за 1 кг, а на жидкости для электронных систем доставки никотина — 18 руб. за 1 мл.
Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты и вейпы 18 января. В тот же день спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты рассмотреть возможность запрета вейпов в России. Позже он запустил опрос, в котором предложил три варианта защиты детей от курения: ужесточение ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним, полный запрет продажи устройств и «все равно».