Путин подписал закон о повышении акцизов на сигареты и вейпы

С 1 марта 2023 г. ставки акцизов на сигареты и папиросы увеличатся на 2%, до не менее 3536 руб. за 1000 штук, то есть около 3,5 руб. за одну сигарету и около 71 руб. за пачку сигарет из 20 штук. В 2024 г. он вырастет до 3678 руб. (чуть более 73 руб. за пачку), а в 2025 г. — до 3825 руб. (около 76 руб. за пачку).