Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей

1 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости минимизировать употребление вейпов в стране. В Госдуме подготовят предложения о возможности запрета вейпов в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 18 января поручил профильным комитетам нижней палаты рассмотреть возможный запрет электронных сигарет. В тот же день Госдума во втором и в третьем чтениях приняла законопроект об увеличении акцизов на жидкости для вейпов и сигарет.