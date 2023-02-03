Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей
Интернет-ритейлер Wildberries введет запрет на продажу курительных смесей и безникотиновый вейпов с 7 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе ритейлера.
Недобросовестные продавцы могли продавать никотиносодержащую продукцию под видом безникотиновой, что запрещено правилами компании, уточнили в представительстве. Новость об изменениях в Wildberries отправили продавцам в договоре-оферте 31 января, а с 7 февраля они вступят в силу.
1 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости минимизировать употребление вейпов в стране. В Госдуме подготовят предложения о возможности запрета вейпов в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 18 января поручил профильным комитетам нижней палаты рассмотреть возможный запрет электронных сигарет. В тот же день Госдума во втором и в третьем чтениях приняла законопроект об увеличении акцизов на жидкости для вейпов и сигарет.
Депутаты уже выступали с предложением полностью запретить электронные сигареты и вейпы в прошлом году. В 2020 г. была запрещена их продажа несовершеннолетним.