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Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей

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Интернет-ритейлер Wildberries введет запрет на продажу курительных смесей и безникотиновый вейпов с 7 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе ритейлера.

Недобросовестные продавцы могли продавать никотиносодержащую продукцию под видом безникотиновой, что запрещено правилами компании, уточнили в представительстве. Новость об изменениях в Wildberries отправили продавцам в договоре-оферте 31 января, а с 7 февраля они вступят в силу.

1 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости минимизировать употребление вейпов в стране. В Госдуме подготовят предложения о возможности запрета вейпов в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 18 января поручил профильным комитетам нижней палаты рассмотреть возможный запрет электронных сигарет. В тот же день Госдума во втором и в третьем чтениях приняла законопроект об увеличении акцизов на жидкости для вейпов и сигарет.

Депутаты уже выступали с предложением полностью запретить электронные сигареты и вейпы в прошлом году. В 2020 г. была запрещена их продажа несовершеннолетним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных