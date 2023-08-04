Минобороны сообщило о проведении встречи с начальником генштаба ВС Мьянмы

АСЕАН была создана в 1967 г. В нее входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Россия является государством – партнером по диалогу организации. Механизм «СМОА плюс» действует с 2010 г. Он предполагает взаимодействие между военными ведомствами стран АСЕАН и партнеров по диалогу.