Газета
Политика

Минобороны сообщило о проведении встречи с начальником генштаба ВС Мьянмы

Ведомости

Российские военные провели встречу с начальником генерального штаба вооруженных сил Мьянмы Маунг Маунг Эйем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе встречи были обсуждены этапы проведения командно-штабной тренировки по противодействию терроризму с участием стран АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»). Представители ведомств обратили внимание на возросший уровень взаимодействия стран и профессионализм военнослужащих, которые участвуют в мероприятиях, отметили в Минобороны РФ.  

Накануне, 3 августа, Минобороны сообщило о начале тренировки по противодействию терроризму, которая проводится в Мьянме. От российской стороны в мероприятиях принимают участие офицеры Генштаба ВС РФ, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Делегацию возглавляет заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Также в тренировке задействованы военнослужащие Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин, уточнили в Минобороны.

Ранее по теме: Министр иностранных дел Сергей Лавров приехал в Индонезию на мероприятия АСЕАН

В российском ведомстве пояснили, что в ходе мероприятий военнослужащие отрабатывают вопросы по созданию коалиции стран АСЕАН для противодействия террористическим угрозам. Там добавили, что цель тренировки – «выработка единого замысла, а также слаженность в работе всех звеньев управления».

АСЕАН была создана в 1967 г. В нее входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Россия является государством – партнером по диалогу организации. Механизм «СМОА плюс» действует с 2010 г. Он предполагает взаимодействие между военными ведомствами стран АСЕАН и партнеров по диалогу.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных