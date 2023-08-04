Минобороны сообщило о проведении встречи с начальником генштаба ВС Мьянмы
Российские военные провели встречу с начальником генерального штаба вооруженных сил Мьянмы Маунг Маунг Эйем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе встречи были обсуждены этапы проведения командно-штабной тренировки по противодействию терроризму с участием стран АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»). Представители ведомств обратили внимание на возросший уровень взаимодействия стран и профессионализм военнослужащих, которые участвуют в мероприятиях, отметили в Минобороны РФ.
Накануне, 3 августа, Минобороны сообщило о начале тренировки по противодействию терроризму, которая проводится в Мьянме. От российской стороны в мероприятиях принимают участие офицеры Генштаба ВС РФ, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Делегацию возглавляет заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.
Также в тренировке задействованы военнослужащие Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин, уточнили в Минобороны.
В российском ведомстве пояснили, что в ходе мероприятий военнослужащие отрабатывают вопросы по созданию коалиции стран АСЕАН для противодействия террористическим угрозам. Там добавили, что цель тренировки – «выработка единого замысла, а также слаженность в работе всех звеньев управления».
АСЕАН была создана в 1967 г. В нее входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Россия является государством – партнером по диалогу организации. Механизм «СМОА плюс» действует с 2010 г. Он предполагает взаимодействие между военными ведомствами стран АСЕАН и партнеров по диалогу.