Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник ОПК»

Отмечается, что почетное звание присваивается сотрудникам, проработавшим на предприятии не менее 20 лет. Специалисты, занятые на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда могут получить его не ранее чем через 15 лет с начала работы на предприятии. Важным условием также является наличие других отраслевых наград от органов власти или госкорпораций.