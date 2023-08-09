Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник ОПК»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник ОПК». Документ опубликован на портале правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ”», – говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Согласно положению, почетное звание присваивается работникам предприятий ОПК и другим гражданам, обеспечивающим выполнение гособоронзаказа, за личные заслуги. В частности, такое звание можно получить за разработку современных образцов вооружения, военной техники, за производство продукции с опережением графика и др.
Отмечается, что почетное звание присваивается сотрудникам, проработавшим на предприятии не менее 20 лет. Специалисты, занятые на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда могут получить его не ранее чем через 15 лет с начала работы на предприятии. Важным условием также является наличие других отраслевых наград от органов власти или госкорпораций.
В январе Путин назвал работу военной промышленности важнейшим фактором победы в спецоперации на Украине. По словам президента, «c точки зрения <...> победы, которая неизбежна, помимо работы ОПК важны также сплоченность народа России и героизм российских военнослужащих».
В июне глава государства заявил, что российские предприятия ОПК работают в две-три смены. Благодаря этому, по словам Путина, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованной продукции – в 10 раз.