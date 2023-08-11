«РИА Новости» узнало о взятии важного опорного пункта ВСУ у Марьинки
Российские войска штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ вблизи Марьинки в ДНР. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на добровольца с позывным «Шахтер».
«Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки», – сказал военнослужащий.
По его словам, российские военные закрепились «на стратегически важной точке». Собеседник агентства также показал кадры артподготовки, предшествовавшей штурму. На них запечатлены массированные удары по территории вблизи ствола вентиляционной шахты.
Красногоровка находится примерно в 8 км от Марьинки. С начала лета Минобороны регулярно сообщает об отражении атак ВСУ и поражении скоплений живой силы и техники противника в районе этих населенных пунктов. В частности, 9 августа военное ведомство заявило об ударе по командно-наблюдательному пункту ВСУ в районе Красногоровки.
В начале июня врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что взятие Марьинки после дополнительной переброски чеченских подразделений не затянется. Тогда он отметил, что, несмотря на освобождение больше половины города, у ВСУ остается «достаточно серьезный укрепрайон». Кроме того, противник продолжает перебрасывать резервы в город, добавлял он.
Марьинка расположена в 30 км от Донецка. Это одна из точек, откуда ВСУ ведут обстрелы Донецка. Пушилин отмечал, что взятие Марьинки позволит «минимизировать или уменьшить» обстрелы города.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. субъекты вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.