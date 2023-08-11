«РИА Новости» узнало о взятии важного опорного пункта ВСУ у Марьинки

В начале июня врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что взятие Марьинки после дополнительной переброски чеченских подразделений не затянется. Тогда он отметил, что, несмотря на освобождение больше половины города, у ВСУ остается «достаточно серьезный укрепрайон». Кроме того, противник продолжает перебрасывать резервы в город, добавлял он.