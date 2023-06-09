Пушилин: освобождение Марьинки не затянется

Отвечая на вопрос о конкретных сроках перехода города под контроль России, Пушилин отметил, что ему казалось, что Марьинка будет «вот-вот освобождена» после взятия больше половины города. «Но там достаточно серьезный укрепрайон», – пояснил он. По его словам, противник продолжает перебрасывать резервы в город, но не в таких масштабах, как в случае с Артемовском.