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Пушилин: освобождение Марьинки не затянется

Ведомости

Взятие под контроль Марьинки российскими войсками после дополнительной переброски чеченских подразделений не затянется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

«Освобождение Марьинки – оно затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, <...> я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться», – сказал он.

Отвечая на вопрос о конкретных сроках перехода города под контроль России, Пушилин отметил, что ему казалось, что Марьинка будет «вот-вот освобождена» после взятия больше половины города. «Но там достаточно серьезный укрепрайон», – пояснил он. По его словам, противник продолжает перебрасывать резервы в город, но не в таких масштабах, как в случае с Артемовском.

Самой важной задачей врио главы ДНР назвал отодвинуть противника от Донецка «на всех направлениях» и продолжать освобождение следующих населенных пунктов после Марьинки. Пушилин пояснил, что таким образом получится «минимизировать или уменьшить» обстрелы Донецка.

Марьинка – город в ДНР, расположенный вблизи Донецка. Это одна из точек, откуда ВСУ ведут обстрелы Донецка. Осенью 2022 г. ДНР наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.

1 июня президент РФ Владимир Путин позвонил командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову. По словам командира, глава государства досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении и «возлагает очень большие надежды» на бойцов спецназа. В интервью «Звезде» Алаудинов заявил, что сейчас под контролем России находится 70% территории Марьинки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных