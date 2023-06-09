Пушилин: освобождение Марьинки не затянется
Взятие под контроль Марьинки российскими войсками после дополнительной переброски чеченских подразделений не затянется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».
«Освобождение Марьинки – оно затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, <...> я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться», – сказал он.
Отвечая на вопрос о конкретных сроках перехода города под контроль России, Пушилин отметил, что ему казалось, что Марьинка будет «вот-вот освобождена» после взятия больше половины города. «Но там достаточно серьезный укрепрайон», – пояснил он. По его словам, противник продолжает перебрасывать резервы в город, но не в таких масштабах, как в случае с Артемовском.
Самой важной задачей врио главы ДНР назвал отодвинуть противника от Донецка «на всех направлениях» и продолжать освобождение следующих населенных пунктов после Марьинки. Пушилин пояснил, что таким образом получится «минимизировать или уменьшить» обстрелы Донецка.
Марьинка – город в ДНР, расположенный вблизи Донецка. Это одна из точек, откуда ВСУ ведут обстрелы Донецка. Осенью 2022 г. ДНР наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.
1 июня президент РФ Владимир Путин позвонил командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову. По словам командира, глава государства досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении и «возлагает очень большие надежды» на бойцов спецназа. В интервью «Звезде» Алаудинов заявил, что сейчас под контролем России находится 70% территории Марьинки.