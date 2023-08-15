Трампу предъявили обвинение в попытке повлиять на итоги выборов в 2020 году

До этого Трамп представал перед судом еще два раза. В апреле ему предъявили обвинение по делу о фальсификации деловой документации при выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс, а в июне – по делу о хранении секретных документов в своей резиденции во Флориде.