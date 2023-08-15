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Политика

Трампу предъявили обвинение в попытке повлиять на итоги выборов в 2020 году

Ведомости

Большое жюри присяжных в штате Джорджия предъявило обвинение бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о попытке отменить итоги президентских выборов 2020 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ окружного суда Фултона.

По делу проходят еще 18 человек, среди них – бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, бывший глава администрации Белого дома Марк Медоуз и бывший высокопоставленный чиновник Министерства юстиции Джеффри Кларк. Против них также выдвинуты обвинения. 

В документе суда говорится, что они «сознательно примкнули» к Трампу, чтобы повлиять на итоги выборов. Экс-президент и остальные фигуранты дела отрицают свою вину.

Агентство отмечает, что, помимо рэкета, всех 19 подсудимых обвиняются в даче ложных показаний, подстрекательстве государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, давлении на свидетелей, лжесвидетельстве и краже компьютеров. Адвокаты Трампа сочли обвинительный акт «некорректным и неконституционным». 

Это четвертое по счету уголовное обвинение, предъявленное экс-президенту. Трампу грозит до 20 лет лишения свободы, но ожидается, что политик избежит максимального наказания, пишет Bloomberg. В прокуратуре Джорджии заявили, что политик должен предстать перед судом до 25 августа, начать рассмотрение дела планируется в течение шести месяцев.

Какие обвинения выдвинуты в адрес Дональда Трампа

Экс-президент США находится под тремя уголовными делами

2 августа против Трампа было выдвинуто третье обвинение, которое связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г. В результате произошедшего погибли пять человек. Обвинение в штурме Капитолия включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».

До этого Трамп представал перед судом еще два раза. В апреле ему предъявили обвинение по делу о фальсификации деловой документации при выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс, а в июне – по делу о хранении секретных документов в своей резиденции во Флориде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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