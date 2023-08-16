ФСБ сообщила об уничтожении украинских диверсантов в Брянской области
Сотрудники ФСБ и подразделения Минобороны пресекли в Стародубском районе Брянской области попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Четыре диверсанта были убиты, сообщил центр общественных связей спецслужбы.
«ФСБ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», – приводит сообщение ТАСС.
В спецслужбе также рассказали, что у диверсантов были дроны с символикой РФ и наклейками «Собственность ФСБ России». Это значит, что диверсанты намеревались устроить провокации на территории РФ, добавили в ФСБ.
В спесцслужбе не уточнили, когда именно произошло столкновение с украинской ДРГ.
Вчера, 15 августа, губернатор Александр Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область через село Курковичи Стародубского района. Действия противника пресекли российские военные и сотрудники ФСБ России по Брянской области. В результате попытки проникновения пострадал один местный житель, работающий на сельхозпредприятии, а также были повреждены производственные помещения и автомобили.
2 марта украинские диверсанты проникли в регион через Климовский район. В результате погиб один житель, также ранение получил десятилетний ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. 6 апреля Богомаз сообщил, что пограничники смогли пресечь попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область в районе села Случовск. После боя с российскими силами диверсанты отошли на территорию Украины.