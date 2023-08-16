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ФСБ сообщила об уничтожении украинских диверсантов в Брянской области

Ведомости

Сотрудники ФСБ и подразделения Минобороны пресекли в Стародубском районе Брянской области попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Четыре диверсанта были убиты, сообщил центр общественных связей спецслужбы.

«ФСБ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», – приводит сообщение ТАСС.

В спецслужбе также рассказали, что у диверсантов были дроны с символикой РФ и наклейками «Собственность ФСБ России». Это значит, что диверсанты намеревались устроить провокации на территории РФ, добавили в ФСБ.

В спесцслужбе не уточнили, когда именно произошло столкновение с украинской ДРГ.

Вчера, 15 августа, губернатор Александр Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область через село Курковичи Стародубского района. Действия противника пресекли российские военные и сотрудники ФСБ России по Брянской области. В результате попытки проникновения пострадал один местный житель, работающий на сельхозпредприятии, а также были повреждены производственные помещения и автомобили.

2 марта украинские диверсанты проникли в регион через Климовский район. В результате погиб один житель, также ранение получил десятилетний ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. 6 апреля Богомаз сообщил, что пограничники смогли пресечь попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область в районе села Случовск. После боя с российскими силами диверсанты отошли на территорию Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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