Один человек пострадал при попытке диверсантов проникнуть в Брянскую область
В результате попытки украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что мужчину доставили в больницу, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Ранее сегодня Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию России через село Курковичи. Действия противника пресекли российские военные и сотрудники ФСБ России по Брянской области. По данным главы региона, в результате попытки проникновения погибло одно животное сельхозпредприятия. Также были повреждены производственные помещения и автомобили.
Украинские диверсанты уже не первый раз предпринимают попытку попасть на территорию Брянской области. 2 марта украинские диверсанты проникли в регион через Климовский район. В результате погиб один житель, также ранение получил десятилетний ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
6 апреля Богомаз сообщил, что пограничники смогли пресечь попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область в районе села Случовск. Российские военные совместно с подразделениями пограничных войск нанесли противнику огневое поражение. В Минобороны добавили, что ДРГ была рассеяна и, «понеся потери, отошла на территорию Украины».