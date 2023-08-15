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Один человек пострадал при попытке диверсантов проникнуть в Брянскую область

Ведомости

В результате попытки украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. 

«По уточненной  информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия», – написал Богомаз в своем Telegram-канале. 

Губернатор уточнил, что мужчину доставили в больницу, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее сегодня Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию России через село Курковичи. Действия противника пресекли российские военные и сотрудники ФСБ России по Брянской области. По данным главы региона, в результате попытки проникновения погибло одно животное сельхозпредприятия. Также были повреждены производственные помещения и автомобили.

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Украинские диверсанты уже не первый раз предпринимают попытку попасть на территорию Брянской области. 2 марта украинские диверсанты проникли в регион через Климовский район. В результате погиб один житель, также ранение получил десятилетний ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

6 апреля Богомаз сообщил, что пограничники смогли пресечь попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область в районе села Случовск. Российские военные совместно с  подразделениями пограничных войск нанесли противнику огневое поражение. В Минобороны добавили, что ДРГ была рассеяна и, «понеся потери, отошла на территорию Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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