Газета
Политика

В Брянской области сообщили об отражении атаки диверсантов

Ведомости

Сотрудники ФСБ России по Брянской области предотвратили попытку группы из 20 украинских диверсантов проникнуть на территорию региона. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек. Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение», – сказано в сообщении.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

Ранее по теме: Путин наградил мальчика, получившего ранение при атаке диверсантов в Брянской области

Ответственность за произошедшее на себя взял так называемый «Русский добровольческий корпус» (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины). По словам одного из его руководителей, действия группы диверсантов были согласованы с властями Украины.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты их видели и все равно начали стрелять. 3 марта СК РФ возбудил уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и уничтожении имущества.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных