В Брянской области сообщили об отражении атаки диверсантов
Сотрудники ФСБ России по Брянской области предотвратили попытку группы из 20 украинских диверсантов проникнуть на территорию региона. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек. Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение», – сказано в сообщении.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Ответственность за произошедшее на себя взял так называемый «Русский добровольческий корпус» (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины). По словам одного из его руководителей, действия группы диверсантов были согласованы с властями Украины.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты их видели и все равно начали стрелять. 3 марта СК РФ возбудил уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и уничтожении имущества.