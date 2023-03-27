Путин наградил мальчика, получившего ранение при атаке диверсантов в Брянской области
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» десятилетнего мальчика Федора Симоненко, который при атаке украинских диверсантов в Брянской области спас двоих детей. Такой указ опубликован на официальном интернет-портале правовых документов.
В документе сказано, что мальчик был награжден медалью «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
После произошедшего Богомаз предложил наградить мальчика Федора медалью, назвав его поступок героическим. Федор был представлен к награде после того, как вывел двоих детей из машины, по которой украинские диверсанты открыли огонь, и помог им спрятаться. При этом у самого мальчика было ранение. По словам Богомаза, у ребенка был обнаружен осколок между ребер, ему сделали операцию. Сейчас мальчик уже выписан из больницы.
Ответственность за произошедшее на себя взял так называемый «Русский добровольческий корпус» (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины). По словам одного из его руководителей, действия группы диверсантов были согласованы с властями Украины.
Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты их видели и все равно начали стрелять. 3 марта СК РФ возбудил уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и уничтожении имущества.