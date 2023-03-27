Путин наградил мальчика, получившего ранение при атаке диверсантов в Брянской области

После произошедшего Богомаз предложил наградить мальчика Федора медалью, назвав его поступок героическим. Федор был представлен к награде после того, как вывел двоих детей из машины, по которой украинские диверсанты открыли огонь, и помог им спрятаться. При этом у самого мальчика было ранение. По словам Богомаза, у ребенка был обнаружен осколок между ребер, ему сделали операцию. Сейчас мальчик уже выписан из больницы.