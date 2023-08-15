В Брянской области предотвратили проникновение украинских диверсантов

Это не первая попытка диверсантов проникнуть в Брянскую область. Один из громких случае произошел 2 марта. Тогда Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ. По его словам, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. После этого президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.