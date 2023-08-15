В Брянской области предотвратили проникновение украинских диверсантов
Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ по Брянской области предотвратили попытку группы диверсантов проникнуть на территорию России через село Курковичи. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В данный момент ВС РФ, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам!» – написал он.
В результате произошедшего люди не пострадали, только погибло одно животное сельхозпредприятия. Помимо этого, повреждения получили производственные помещения и автомобили.
Это не первая попытка диверсантов проникнуть в Брянскую область. Один из громких случае произошел 2 марта. Тогда Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ. По его словам, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. После этого президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.