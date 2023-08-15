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В Брянской области предотвратили проникновение украинских диверсантов

Ведомости

Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ по Брянской области предотвратили попытку группы диверсантов проникнуть на территорию России через село Курковичи. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В данный момент ВС РФ, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам!» – написал он.

В результате произошедшего люди не пострадали, только погибло одно животное сельхозпредприятия. Помимо этого, повреждения получили производственные помещения и автомобили.

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Это не первая попытка диверсантов проникнуть в Брянскую область. Один из громких случае произошел 2 марта. Тогда Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ. По его словам, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. После этого президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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