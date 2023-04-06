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В Минобороны рассказали о пресечении попытки проникновения ДРГ в Брянской области

Ведомости

6 апреля была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Брянской области, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Сегодня около 8.30 утра подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Случаевск Брянской области», – следует из сводки оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что в ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику было нанесено поражение. ДРГ была рассеяна и, «понеся потери, отошла на территорию Украины». В ведомстве уточнили, что потерь среди российских военнослужащих нет.

Ранее сегодня о предотвращении пограничным управлением УФСБ России по Брянской области попытки группы из 20 украинских диверсантов проникнуть на территорию региона сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

2 марта Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

Ответственность за произошедшее на себя взял так называемый «Русский добровольческий корпус» (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины). По словам одного из его руководителей, действия группы диверсантов были согласованы с властями Украины.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты их видели и все равно начали стрелять. 3 марта СК РФ возбудил уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и уничтожении имущества.

Ранее по теме: В Брянской области произошла одна из самых громких диверсий за последнее время

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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