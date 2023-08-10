В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб человек

8 августа ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Повреждения получили проходная и производственные помещения промышленного предприятия, а также торговые объекты. Помимо этого, под обстрел попали несколько жилых домов, хозпостройки, автомобили и административное здание. Ранее в тот же день ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района, в результате чего был поврежден один жилой дом.