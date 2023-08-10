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Общество

В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб человек

Ведомости

В результате украинского обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области погиб мужчина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Еще два местных жителя получили ранения.

Пострадавших доставили в районную больницу. Кроме того, Богомаз сообщил, что повреждение получило имущество сельхозпредприятия.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор.

8 августа ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Повреждения получили проходная и производственные помещения промышленного предприятия, а также торговые объекты. Помимо этого, под обстрел попали несколько жилых домов, хозпостройки, автомобили и административное здание. Ранее в тот же день ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района, в результате чего был поврежден один жилой дом.

Ранее по теме: В Брянской области под обстрел ВСУ попало промышленное предприятие

В Брянской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, она, а также ряд других приграничных регионов подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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