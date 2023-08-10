В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб человек
В результате украинского обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области погиб мужчина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Еще два местных жителя получили ранения.
Пострадавших доставили в районную больницу. Кроме того, Богомаз сообщил, что повреждение получило имущество сельхозпредприятия.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор.
8 августа ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Повреждения получили проходная и производственные помещения промышленного предприятия, а также торговые объекты. Помимо этого, под обстрел попали несколько жилых домов, хозпостройки, автомобили и административное здание. Ранее в тот же день ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района, в результате чего был поврежден один жилой дом.
В Брянской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, она, а также ряд других приграничных регионов подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.