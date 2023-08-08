В Брянской области под обстрел ВСУ попало промышленное предприятие
В Брянской области в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины повреждения получило промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Повреждения получили проходная и производственные помещения промышленного предприятия, а также торговые объекты. Помимо этого под обстрел попали несколько жилых домов, хозпостройки, автомобили и административное здание.
В результате обстрела никто не пострадал, уточнил Богомаз.
Днем ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района, в результате чего был поврежден один жилой дом. Пострадавших не было.
6 августа Богомаз сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотника над Карачевским районом. Разрушений и пострадавших не было.
В Брянской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, она, а также ряд других приграничных регионов подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».