В Брянской области под обстрел ВСУ попало село Кирилловка

В Белгородской области зафиксировали 48 прилетов снарядов за сутки 7 августа. Кроме того, регион четыре раза атаковали беспилотники. Два беспилотника зафиксировали в Журавлевке: село в Белгородском районе атаковал дрон-камикадзе, с другого БПЛА сбросили взрывное устройство. Фрагменты сбитого ПВО беспилотника повредили линию электропередачи. Также система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа на подлете к Белгороду. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что фрагменты беспилотника повредили крыши трех частных домов.