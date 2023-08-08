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Общество

В Брянской области под обстрел ВСУ попало село Кирилловка

Ведомости

Вооруженные силы Украины обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил губернатор.

В Белгородской области зафиксировали 48 прилетов снарядов за сутки 7 августа. Кроме того, регион четыре раза атаковали беспилотники. Два беспилотника зафиксировали в Журавлевке: село в Белгородском районе атаковал дрон-камикадзе, с другого БПЛА сбросили взрывное устройство. Фрагменты сбитого ПВО беспилотника повредили линию электропередачи. Также система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа на подлете к Белгороду. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что фрагменты беспилотника повредили крыши трех частных домов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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