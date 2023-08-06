Система ПВО уничтожила два беспилотника в Брянской области
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотника над Карачевским районом Брянской области, жертв нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Над Карачевским районом системой ПВО Вооруженных сил РФ уничтожены два беспилотника самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», – написал он.
Вечером 5 августа Богомаз рассказал об обстреле со стороны Украины села Случевск Погарского района. В результате атаки никто не пострадал, но произошло возгорание хозяйственной постройки, уточнил губернатор.
В Брянской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, она, а также ряд других приграничных регионов подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».