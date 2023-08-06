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Система ПВО уничтожила два беспилотника в Брянской области

Ведомости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотника над Карачевским районом Брянской области, жертв нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. 

«Над Карачевским районом системой ПВО Вооруженных сил РФ уничтожены два беспилотника самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», – написал он.

Вечером 5 августа Богомаз рассказал об обстреле со стороны Украины села Случевск Погарского района. В результате атаки никто не пострадал, но произошло возгорание хозяйственной постройки, уточнил губернатор.

В Брянской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, она, а также ряд других приграничных регионов подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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