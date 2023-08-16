Брянский губернатор сообщил об уничтожении пяти из шести украинских диверсантов
Утром 16 августа группа из шести украинских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Брянской области, но была остановлена подразделениями Минобороны и ФСБ. Пятеро боевиков были уничтожены, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», – написал он.
Ранее сегодня о пресечении попытки украинской ДРГ проникнуть на территорию Брянской области через Стародубский район сообщила ФСБ, заявив о четырех нейтрализованных диверсантах. В спецслужбе при этом обратили внимание на обнаруженные у диверсантов дроны с символикой РФ и наклейками «Собственность ФСБ России». Это значит, что диверсанты намеревались устроить провокации на территории РФ, считают в спецслужбе.
Прошлую попытку проникнуть на территорию РФ через Стародубский район украинские диверсанты предприняли вчера, 15 августа. В результате попытки проникновения пострадал один местный житель, работающий на сельхозпредприятии, а также были повреждены производственные помещения и автомобили.
В начале марта украинская ДРГ проникла в регион через Климовский район. В результате погиб один житель, также ранение получил десятилетний ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.