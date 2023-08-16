Брянский губернатор сообщил об уничтожении пяти из шести украинских диверсантов

Ранее сегодня о пресечении попытки украинской ДРГ проникнуть на территорию Брянской области через Стародубский район сообщила ФСБ, заявив о четырех нейтрализованных диверсантах. В спецслужбе при этом обратили внимание на обнаруженные у диверсантов дроны с символикой РФ и наклейками «Собственность ФСБ России». Это значит, что диверсанты намеревались устроить провокации на территории РФ, считают в спецслужбе.