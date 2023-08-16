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Брянский губернатор сообщил об уничтожении пяти из шести украинских диверсантов

Ведомости

Утром 16 августа группа из шести украинских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Брянской области, но была остановлена подразделениями Минобороны и ФСБ. Пятеро боевиков были уничтожены, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», – написал он.

Ранее сегодня о пресечении попытки украинской ДРГ проникнуть на территорию Брянской области через Стародубский район сообщила ФСБ, заявив о четырех нейтрализованных диверсантах. В спецслужбе при этом обратили внимание на обнаруженные у диверсантов дроны с символикой РФ и наклейками «Собственность ФСБ России». Это значит, что диверсанты намеревались устроить провокации на территории РФ, считают в спецслужбе.

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Прошлую попытку проникнуть на территорию РФ через Стародубский район украинские диверсанты предприняли вчера, 15 августа. В результате попытки проникновения пострадал один местный житель, работающий на сельхозпредприятии, а также были повреждены производственные помещения и автомобили.

В начале марта украинская ДРГ проникла в регион через Климовский район. В результате погиб один житель, также ранение получил десятилетний ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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