СК предъявил обвинение Мельконьянцу и попросил его арестовать
Следственный комитет предъявил обвинение сопредседателю движения «Голос» (признано в России иноагентом) Григорию Мельконьянцу, передает корреспондент «Ведомостей».
Следствие попросило суд арестовать его до 17 октября.
17 августа стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Мельконьянца по факту организации работы нежелательной НПО в России. Силовики провели обыски как у самого Мельконьянца, так и у 14 его соратников в восьми регионах России. В отношении Мельконьянца возбуждено дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.
18 августа председатель ЦИК Элла Памфилова выразила надежду на объективное разбирательство в деле одного из руководителей «Голоса». Она отметила, что «его часто профессиональная критика иногда нам очень помогала».
Григорию Мельконьянцу 42 года. Он работает юристом, выступает в СМИ в качестве электорального эксперта и сопредседателя движения «Голос», которое занимается наблюдением за выборами.
Движение было основано в 2000 г. и признано иноагентом в 2013 г. В 2016 г. оно было ликвидировано по иску Минюста, но продолжило работу как незарегистрированное лицо. В 2021 г. «Голос» был внесен в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.