СК предъявил обвинение Мельконьянцу и попросил его арестовать

17 августа стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Мельконьянца по факту организации работы нежелательной НПО в России. Силовики провели обыски как у самого Мельконьянца, так и у 14 его соратников в восьми регионах России. В отношении Мельконьянца возбуждено дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.