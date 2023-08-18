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СК предъявил обвинение Мельконьянцу и попросил его арестовать

Ведомости

Следственный комитет предъявил обвинение сопредседателю движения «Голос» (признано в России иноагентом) Григорию Мельконьянцу, передает корреспондент «Ведомостей». 

Следствие попросило суд арестовать его до 17 октября. 

17 августа стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Мельконьянца по факту организации работы нежелательной НПО в России. Силовики провели обыски как у самого Мельконьянца, так и у 14 его соратников в восьми регионах России. В отношении Мельконьянца возбуждено дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.

18 августа председатель ЦИК Элла Памфилова выразила надежду на объективное разбирательство в деле одного из руководителей «Голоса». Она отметила, что «его часто профессиональная критика иногда нам очень помогала». 

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Григорию Мельконьянцу 42 года. Он работает юристом, выступает в СМИ в качестве электорального эксперта и сопредседателя движения «Голос», которое занимается наблюдением за выборами. 

Движение было основано в 2000 г. и признано иноагентом в 2013 г. В 2016 г. оно было ликвидировано по иску Минюста, но продолжило работу как незарегистрированное лицо. В 2021 г. «Голос» был внесен в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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