Для брянских депутатов и чиновников устроили военные сборы
Представители органов власти и депутаты Брянской области провели двухдневные военно-мобилизационные сборы, на которых учились обращаться с оружием и управлять спецтехникой, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Такие сборы, по словам главы региона, ежегодно проводились и ранее, но сегодня они проходят «в обстановке, приближенной к боевой», и в одной из лучших частей.
«Все мы являемся государственными служащими, и важно, чтобы каждый из нас мог встать на защиту Родины. Офицерам и рядовым запаса необходимо находиться в постоянной готовности к решению задач обороноспособности государства», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Во время сборов их участники получили дополнительные специальные знания и навыки, которыми должны обладать руководители регионального и муниципального уровней, отметил губернатор. Занятия шли на войсковом стрельбище, там депутаты и чиновники учились обращаться с разными видами оружия, а на автодроме их обучали вождению спецтехники.
Кроме того, на учебных точках организовали подготовку по связи и тактической медицине. Военные на практике показывали, как вести себя в разных ситуациях, «вносили корректировки и отмечали лучших», рассказал Богомаз.
Брянская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных, в регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. По мнению Богомаза, несмотря на обстрелы, военнослужащие Минобороны, сотрудники пограничного управления ФСБ России и управления Росгвардии по региону «с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают мирных жителей и всю территорию» области.