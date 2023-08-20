Для брянских депутатов и чиновников устроили военные сборы

«Все мы являемся государственными служащими, и важно, чтобы каждый из нас мог встать на защиту Родины. Офицерам и рядовым запаса необходимо находиться в постоянной готовности к решению задач обороноспособности государства», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.