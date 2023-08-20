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Политика

Для брянских депутатов и чиновников устроили военные сборы

Ведомости

Представители органов власти и депутаты Брянской области провели двухдневные военно-мобилизационные сборы, на которых учились обращаться с оружием и управлять спецтехникой, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Такие сборы, по словам главы региона, ежегодно проводились и ранее, но сегодня они проходят «в обстановке, приближенной к боевой», и в одной из лучших частей.

«Все мы являемся государственными служащими, и важно, чтобы каждый из нас  мог встать на защиту Родины. Офицерам и рядовым запаса необходимо находиться в постоянной готовности к решению задач обороноспособности государства», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

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Во время сборов их участники получили дополнительные специальные знания и навыки, которыми должны обладать руководители регионального и муниципального уровней, отметил губернатор. Занятия шли на войсковом стрельбище, там депутаты и чиновники учились обращаться с разными видами оружия, а на автодроме их обучали вождению спецтехники.

Кроме того, на учебных точках организовали подготовку по связи и тактической медицине. Военные на практике показывали, как вести себя в разных ситуациях, «вносили корректировки и отмечали лучших», рассказал Богомаз.

Брянская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных, в регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. По мнению Богомаза, несмотря на обстрелы, военнослужащие Минобороны, сотрудники пограничного управления ФСБ России и управления Росгвардии по региону «с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают мирных жителей и всю территорию» области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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