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ВСУ обстреляли село Петрова Гута в Брянской области

Ведомости

Под обстрел ВСУ попало село Петрова Гута Климовского района Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 

«В результате обстрела имеются частичные разрушения трех жилых домов. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал Богомаз.

17 августа ВСУ обстреляли село Забрама Климовского района. Пострадавших также не было. В результате обстрела загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. 

Ранее по теме: Глава Брянской области сообщил об обстреле села Забрама

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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