ВСУ обстреляли село Петрова Гута в Брянской области
Под обстрел ВСУ попало село Петрова Гута Климовского района Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела имеются частичные разрушения трех жилых домов. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал Богомаз.
17 августа ВСУ обстреляли село Забрама Климовского района. Пострадавших также не было. В результате обстрела загорелись жилой дом и хозяйственная постройка.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».