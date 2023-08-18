ВСУ обстреляли село Петрова Гута в Брянской области

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».