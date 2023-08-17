Глава Брянской области сообщил об обстреле села Забрама

15 августа Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область через село Курковичи Стародубского района. Действия противника пресекли российские военные и сотрудники ФСБ России по Брянской области. В результате попытки проникновения пострадал один местный житель, работающий на сельхозпредприятии, а также были повреждены производственные помещения и автомобили.