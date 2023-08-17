Глава Брянской области сообщил об обстреле села Забрама
Под обстрел ВСУ попало село Забрама Климовского района Брянской области, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли село Забрама Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки. На месте работают все оперативные и экстренные службы», – написал он.
Утром 16 августа группа из шести украинских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Брянской области, но была остановлена подразделениями Минобороны и ФСБ. Пятеро боевиков были уничтожены.
15 августа Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область через село Курковичи Стародубского района. Действия противника пресекли российские военные и сотрудники ФСБ России по Брянской области. В результате попытки проникновения пострадал один местный житель, работающий на сельхозпредприятии, а также были повреждены производственные помещения и автомобили.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».