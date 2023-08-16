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Общество

В Брянской области сообщили об обстреле села Куршановичи

Ведомости

Под обстрел ВСУ попало село Куршановичи Климовского района Брянской области, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 

«ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал он. 

Село Куршановичи уже попадало под обстрел ВСУ. Это произошло 10 июля. В результате обстрела повреждения получили два жилых дома, детский сад, магазин и почта.  Тогда обошлось без пострадавших. 

15 августа Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию России через село Курковичи. Действия противника пресекли российские военные и сотрудники ФСБ России по Брянской области. По данным главы региона, в результате попытки проникновения ранения получил мирный житель, погибло одно животное сельхозпредприятия. Также были повреждены производственные помещения и автомобили.

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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