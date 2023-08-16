В Брянской области сообщили об обстреле села Куршановичи

15 августа Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию России через село Курковичи. Действия противника пресекли российские военные и сотрудники ФСБ России по Брянской области. По данным главы региона, в результате попытки проникновения ранения получил мирный житель, погибло одно животное сельхозпредприятия. Также были повреждены производственные помещения и автомобили.