В Брянской области сообщили об обстреле села Куршановичи
Под обстрел ВСУ попало село Куршановичи Климовского района Брянской области, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал он.
Село Куршановичи уже попадало под обстрел ВСУ. Это произошло 10 июля. В результате обстрела повреждения получили два жилых дома, детский сад, магазин и почта. Тогда обошлось без пострадавших.
15 августа Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию России через село Курковичи. Действия противника пресекли российские военные и сотрудники ФСБ России по Брянской области. По данным главы региона, в результате попытки проникновения ранения получил мирный житель, погибло одно животное сельхозпредприятия. Также были повреждены производственные помещения и автомобили.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».