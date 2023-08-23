Прокуратура запросила 10 лет колонии для Каца по делу о фейках об армии

Кац обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). По версии следствия, он опубликовал видео на своем канале YouTube, в котором распространил «заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».