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Политика

Прокуратура запросила 10 лет колонии для Каца по делу о фейках об армии

Ведомости

Сторона гособвинения запросила для политика Максима Каца (признан в РФ иноагентом) наказание в виде 10 лет колонии по делу о фейках об армии России. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Басманного суда.

В ходе прений прокурор попросил Каца приговорить к 10 годам колонии. Защита просила оправдать блогера. Оглашение приговора ожидается 24 августа.

Кац обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). По версии следствия, он опубликовал видео на своем канале YouTube, в котором распространил «заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».

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В 2022 г. Кац был объявлен в розыск, в марте суд заочно его арестовал. В апреле Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Каца, которое рассматривает Басманный райсуд Москвы.

Минюст внес Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 22 июля 2022 г. Вместе с ним в список попали блогер Вероника Белоцерковская, муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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