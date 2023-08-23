Прокуратура запросила 10 лет колонии для Каца по делу о фейках об армии
Сторона гособвинения запросила для политика Максима Каца (признан в РФ иноагентом) наказание в виде 10 лет колонии по делу о фейках об армии России. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Басманного суда.
В ходе прений прокурор попросил Каца приговорить к 10 годам колонии. Защита просила оправдать блогера. Оглашение приговора ожидается 24 августа.
Кац обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). По версии следствия, он опубликовал видео на своем канале YouTube, в котором распространил «заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».
В 2022 г. Кац был объявлен в розыск, в марте суд заочно его арестовал. В апреле Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Каца, которое рассматривает Басманный райсуд Москвы.
Минюст внес Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 22 июля 2022 г. Вместе с ним в список попали блогер Вероника Белоцерковская, муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева и др.