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Политика

Си Цзиньпин: Китай выделит $10 млрд на глобальные инициативы

Ведомости

Китай создаст специальные фонды на $10 млрд для реализации глобальных инициатив. Об этом на саммите стран БРИКС в ЮАР сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он уточнил, что Китай уже учредил Фонд глобального развития и сотрудничества «Юг – Юг» на $4 млрд. «Китайские финансовые институты вскоре учредят специальные фонды на сумму $10 млрд, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития», – рассказал Си Цзиньпин (цитата по агентству Sputnik).

Он отметил, что Пекин планирует расширить сотрудничество с Африкой и намерен поддержать страны континента в укреплении возможностей независимого развития. Китай предоставил большой объем помощи Африке и является ее другом, добавил Си Цзиньпин.

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На пленарной сессии саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, Си Цзиньпин отметил, что сегодня в мире сохраняется мышление времен холодной войны, геополитическая ситуация мрачна. В связи с этим странам объединения следует продвигать политические решения и выступать посредником в урегулировании острых вопросов, считает председатель КНР.

22 августа Си Цзиньпин в обращении к участникам Делового форума БРИКС подчеркнул, что Китай продолжит продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Кроме того, власти страны будут и дальше проводить независимую и мирную политику, отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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