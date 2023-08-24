Си Цзиньпин: Китай выделит $10 млрд на глобальные инициативы

На пленарной сессии саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, Си Цзиньпин отметил, что сегодня в мире сохраняется мышление времен холодной войны, геополитическая ситуация мрачна. В связи с этим странам объединения следует продвигать политические решения и выступать посредником в урегулировании острых вопросов, считает председатель КНР.