Си Цзиньпин: Китай выделит $10 млрд на глобальные инициативы
Китай создаст специальные фонды на $10 млрд для реализации глобальных инициатив. Об этом на саммите стран БРИКС в ЮАР сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
Он уточнил, что Китай уже учредил Фонд глобального развития и сотрудничества «Юг – Юг» на $4 млрд. «Китайские финансовые институты вскоре учредят специальные фонды на сумму $10 млрд, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития», – рассказал Си Цзиньпин (цитата по агентству Sputnik).
Он отметил, что Пекин планирует расширить сотрудничество с Африкой и намерен поддержать страны континента в укреплении возможностей независимого развития. Китай предоставил большой объем помощи Африке и является ее другом, добавил Си Цзиньпин.
На пленарной сессии саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, Си Цзиньпин отметил, что сегодня в мире сохраняется мышление времен холодной войны, геополитическая ситуация мрачна. В связи с этим странам объединения следует продвигать политические решения и выступать посредником в урегулировании острых вопросов, считает председатель КНР.
22 августа Си Цзиньпин в обращении к участникам Делового форума БРИКС подчеркнул, что Китай продолжит продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Кроме того, власти страны будут и дальше проводить независимую и мирную политику, отметил он.