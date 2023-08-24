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США начнут обучать украинских летчиков пилотированию F-16 в октябре

Ведомости

Украинские летчики начнут проходить обучение пилотированию истребителей F-16 в октябре на военной базе в Аризоне. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Трансляция брифинга велась на YouTube. 

«Вслед за курсом английского языка, который пройдет для пилотов в сентябре, обучение пилотированию истребителей F-16 должно будет начаться в октябре на международной авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона», — сказал он. 

17 августа Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. 20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил гарантию от Амстердама и Копенгагена на поставку самолетов. В Дании заявляли о готовности передать 19 истребителей. Позже о планах предоставить Украине F-16 сообщили и в Норвегии. 

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа заявил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как и танки Leopard. В Кремле ранее говорили, что эта помощь Киеву не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал западные страны не заигрываться в «самолетики в своей песочнице».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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