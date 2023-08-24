США начнут обучать украинских летчиков пилотированию F-16 в октябре

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа заявил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как и танки Leopard. В Кремле ранее говорили, что эта помощь Киеву не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал западные страны не заигрываться в «самолетики в своей песочнице».