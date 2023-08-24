США начнут обучать украинских летчиков пилотированию F-16 в октябре
Украинские летчики начнут проходить обучение пилотированию истребителей F-16 в октябре на военной базе в Аризоне. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Трансляция брифинга велась на YouTube.
«Вслед за курсом английского языка, который пройдет для пилотов в сентябре, обучение пилотированию истребителей F-16 должно будет начаться в октябре на международной авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона», — сказал он.
17 августа Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. 20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил гарантию от Амстердама и Копенгагена на поставку самолетов. В Дании заявляли о готовности передать 19 истребителей. Позже о планах предоставить Украине F-16 сообщили и в Норвегии.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа заявил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как и танки Leopard. В Кремле ранее говорили, что эта помощь Киеву не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал западные страны не заигрываться в «самолетики в своей песочнице».