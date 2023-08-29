В Кремле объяснили, почему Путин не говорил о санкциях с Макроном и Шольцем
Владимир Путин действительно никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас мы, наверное, видим невербальное подтверждение правоты президента, мы видим де-факто подтверждение. Я имею в виду данные о росте нашей экономики, данные о расширении нашей экономики», – сказал Песков.
В Кремле также напомнили о том, что Россия по итогам 2022 г. вошла в пятерку крупнейших экономик мира и, по данным Всемирного банка, обогнала Германию по паритету покупательной способности и объему экономики. Об этом 22 августа Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«У них свои дела, у нас свои дела. Нам важнее наши дела», – резюмировал Песков.
Газета Bild опубликовала стенограмму разговора президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца после их разговоров с Путиным 4 марта 2022 г. Политики говорят, что президент не упоминал в телефонных разговорах с ними тему санкций.
«Что-то меня беспокоит больше, чем переговоры: он [Путин] не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул о санкциях», – сказал Шольц. Макрон подтвердил, что и в разговоре с ним Путин не говорил о санкциях.
При этом, как сказал Шольц президенту Франции, Путин говорил с ним о своем взгляде на Украину и о том, как найти компромисс. «Он говорил о демилитаризации, денацификации», – сказал Шольц.