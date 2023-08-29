В Кремле объяснили, почему Путин не говорил о санкциях с Макроном и Шольцем

«Что-то меня беспокоит больше, чем переговоры: он [Путин] не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул о санкциях», – сказал Шольц. Макрон подтвердил, что и в разговоре с ним Путин не говорил о санкциях.