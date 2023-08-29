Минобороны сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун»
Средства ПВО перехватили противокорабельную ракету «Нептун», а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны.
За сутки также уничтожены 27 украинских БПЛА, в том числе в районах населенных пунктов Шипиловка, Кременная, Софиевка, Житловка, Залиман ЛНР, Кирилловка, Зайцево ДНР, Мирное и Нестерянка Запорожской области.
По данным сводки ведомства от 29 августа, на донецком направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Невельского. В районе Дорожного на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. Кроме того, в районе населенного пункта Дружковка уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника на данном направлении составили, в том числе, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
На запорожском направлении российские войска отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Вербового. Здесь уничтожены, в том числе, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также орудие «FH-70» производства Великобритании.
На купянском направлении в течение прошедших суток отражены шесть атак ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Кременная, Червоная Диброва ЛНР и Ямполовка ДНР.
На южно-донецком направлении в ходе боев за сутки уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Акация» и «Гиацинт-Б». А в районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено три автомобиля и две гаубицы Д-30.
В октябре 2022 г. Минобороны сообщало, что ВКС России высокоточным ударом поразили цеха оборонного украинского предприятия «Коммунар», в результате чего были уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».