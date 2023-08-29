Минобороны сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун»

На южно-донецком направлении в ходе боев за сутки уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Акация» и «Гиацинт-Б». А в районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено три автомобиля и две гаубицы Д-30.