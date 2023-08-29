Минобороны сообщило о втором за день сбитом дроне над Черным морем

В тот же день ведомство сообщило, что два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО поднялись в небо из-за полета двух беспилотников ВВС США, которые, по данным Минобороны, вели воздушную разведку над юго-западной частью акватории Черного моря, в районе Крымского полуострова. После подъема истребителей аппараты изменили направление полета и покинули районы разведки, добавили в ведомстве.