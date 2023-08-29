Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области
Российские средства ПВО около 16:00 мск уничтожили украинский дрон в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Сегодня около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз об атаке беспилотника на регион не сообщал. Ранее сегодня администрация Климовского района заявила об обстреле и призвала жителей спрятаться в укрытия.
Ранее сегодня Минобороны дважды сообщало об уничтожении украинских беспилотников в акватории Черного моря: первый дрон был сбит около 12:00 мск, а второй – примерно в 13:00. 28 августа российская система ПВО также уничтожила два украинских беспилотника в небе над Брянской областью.
Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.