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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области

Ведомости

Российские средства ПВО около 16:00 мск уничтожили украинский дрон в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз об атаке беспилотника на регион не сообщал. Ранее сегодня администрация Климовского района заявила об обстреле и призвала жителей спрятаться в укрытия.

Ранее сегодня Минобороны дважды сообщало об уничтожении украинских беспилотников в акватории Черного моря: первый дрон был сбит около 12:00 мск, а второй – примерно в 13:00. 28 августа российская система ПВО также уничтожила два украинских беспилотника в небе над Брянской областью.

Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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