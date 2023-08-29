Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области

Ранее сегодня Минобороны дважды сообщало об уничтожении украинских беспилотников в акватории Черного моря: первый дрон был сбит около 12:00 мск, а второй – примерно в 13:00. 28 августа российская система ПВО также уничтожила два украинских беспилотника в небе над Брянской областью.