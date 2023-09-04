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Политика

Путин поручил пересадить госслужащих на российские автомобили

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими российских высоколокализованных автомобилей в служебных целях. Решение было принято по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

Поручение адресовано правительству России совместно с высшими исполнительными органами субъектов при участии управделами президента. Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и высшие должностные лица российских субъектов. Доклад об исполнении поручения предписано предоставить до 1 февраля 2024 г.

Ранее по теме: Владимир Путин предложил всем чиновникам пересесть с иномарок на отечественные автомобили

Встреча с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности состоялась 3 августа. В рамках встречи президент Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. При этом совсем отказываться от импорта не нужно, однако, по мнению президента, «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы «на отечественного производителя».

11 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили. Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение.

Ранее по теме: На закупку отечественных автомобилей для госслужащих потратили 872 млн рублей

«Ведомости» писали, что в 2022 г. госзакупки автомобилей бизнес-класса зарубежного производства упали почти в четыре раза. Так, в 2021 г. госструктуры разместили 322 тендера на зарубежные авто на сумму 1,36 млрд руб. В 2022 г. таких тендеров было уже 85 – на сумму 648 млн руб. В первом полугодии 2023 г. количество тендеров снизилось до 37 (на сумму 236 млн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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