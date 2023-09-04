Путин поручил пересадить госслужащих на российские автомобили

«Ведомости» писали, что в 2022 г. госзакупки автомобилей бизнес-класса зарубежного производства упали почти в четыре раза. Так, в 2021 г. госструктуры разместили 322 тендера на зарубежные авто на сумму 1,36 млрд руб. В 2022 г. таких тендеров было уже 85 – на сумму 648 млн руб. В первом полугодии 2023 г. количество тендеров снизилось до 37 (на сумму 236 млн руб.).