На закупку отечественных автомобилей для госслужащих потратили 872 млн рублей

В 2023 г. в этом отношении наметилась положительная динамика, отметил эксперт. По подсчетам «Тендерплана», российский автопром начал занимать освободившуюся нишу. За первые шесть месяцев текущего года было размещено 515 извещений на закупку отечественных автомобилей на 872 млн руб. Тогда как за весь 2022 г. таких тендеров было всего 807 (на общую сумму около 1 млрд руб.).