На закупку отечественных автомобилей для госслужащих потратили 872 млн рублей

На закупку отечественных автомобилей для госслужащих потратили 872 млн рублейПосле начала спецоперации госзакупки премиальных авто упали на 2 млрд рублей
Государственные закупки автомобилей бизнес-класса зарубежного производства в 2022 г. упали почти в четыре раза. Объем закупок по просьбе «Ведомостей» посчитали специалисты поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».
Эксперты выяснили, что в 2021 г. госструктуры разместили 322 тендера на зарубежные авто на сумму 1 млрд 363 млн руб. В 2022 г. показатели опустились до 85 тендеров на сумму 648 млн руб. Из данных за первое полугодие текущего года следует, что количество тендеров снизилось до 37 (на сумму 236 млн руб.).
«Речь идет преимущественно о брендах Toyota и Mercedes. К 2023 г. общая доля таких закупок уже сократилась в восемь раз», – пояснил «Ведомостям» гендиректор «Тендерплана» Максим Кузнецов.
По его словам, можно говорить о новом витке роста закупок отечественных брендов автомобилей через систему госзаказа. В 2022 г. большая часть производственных процессов отечественных предприятий была поставлена на паузу, напомнил Кузнецов. Это было вызвано санкционной политикой западных стран, которые поставляли комплектующие для автомобилей.
В 2023 г. в этом отношении наметилась положительная динамика, отметил эксперт. По подсчетам «Тендерплана», российский автопром начал занимать освободившуюся нишу. За первые шесть месяцев текущего года было размещено 515 извещений на закупку отечественных автомобилей на 872 млн руб. Тогда как за весь 2022 г. таких тендеров было всего 807 (на общую сумму около 1 млрд руб.).
«В эти цифры не входит информация о российском премиальном бренде Aurus, данные по которому мы не видим ни в одной системе», – отметил Кузнецов. Aurus собирается в Татарстане, автомобилями этого бренда для публичных мероприятий пользуется президент Владимир Путин.
«Высоколокализованные автомобили сейчас – это Aurus, Lada и УАЗ. Это в принципе российские технологии. Но даже в рамках этих производителей автомобилей полной независимости от импортных комплектующих нет», – объяснил «Ведомостям» эксперт по автопрому Владимир Беспалов.
По его мнению, многие отечественные проекты сейчас выглядят как сборочные. Комплектующие для российских автомобилей частично ввозятся из других стран. Беспалов добавил, что такие проекты, как «Автотор» и «Москвич», преимущественно основаны на китайских запчастях.
Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков объяснил, что сейчас только Lada Granta и Lada Niva – это «стопроцентные российские разработки». Некоторые комплектующие же для них продолжают закупать за рубежом, отметил он.
3 августа Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Он также подчеркнул, что закупки иномарок для госслужащих должны быть «абсолютно исключены».