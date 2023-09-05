Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Крымом

В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Помимо этого, с 19 октября 2022 г. в Крыму введен средний уровень реагирования. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.