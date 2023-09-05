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Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Крымом

Ведомости

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. 

«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», – сказано в сообщении. 

4 сентября Минобороны также сообщило о сбитом беспилотнике над территорией Черного моря недалеко от Крыма. Помимо этого, самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре быстроходных военных катера ВСУ, следовавших по направлению мыса Тарханкут в Крыму. 

В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Помимо этого, с 19 октября 2022 г. в Крыму введен средний уровень реагирования. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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