Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Крымом
Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», – сказано в сообщении.
4 сентября Минобороны также сообщило о сбитом беспилотнике над территорией Черного моря недалеко от Крыма. Помимо этого, самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре быстроходных военных катера ВСУ, следовавших по направлению мыса Тарханкут в Крыму.
В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Помимо этого, с 19 октября 2022 г. в Крыму введен средний уровень реагирования. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.