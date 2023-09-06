Европейский суд отклонил иски оспаривающих санкции российских бизнесменов

Иски в Европейский суд юстиции из-за санкций ЕС подали также бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и другие. По данным Bild на декабрь 2022 г., более 60 предпринимателей и компаний из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции, чтобы оспорить включение в санкционный список ЕС. По сведениям Bloomberg на 6 сентября, ЕС ввел санкции в отношении около 1800 человек и организаций.