Европейский суд отклонил иски оспаривающих санкции российских бизнесменов
Суд Евросоюза в Люксембурге отклонил иск российского предпринимателя, бывшего контролирующего акционера Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, который оспаривал санкции ЕС. Об этом сообщается на сайте суда. ТАСС пишет также об отклоненных судом исках бизнесменов Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна.
«Суд отклоняет иски, предъявленные Дмитрием Александровичем Пумпянским и Галиной Евгеньевной Пумпянской против ограничительных мер», – говорится в сообщении.
По данным суда, включение Пумпянского в санкционный список «обосновано, поскольку его можно классифицировать как ведущего бизнесмена, работающего в секторах нефтегазовой промышленности, которые обеспечивают существенный источник дохода правительству России».
ТАСС сообщил об отклонении судом аналогичных исков владельца инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко, экс-руководителя «Яндекса» Тиграна Худавердяна, владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Санкции ЕС подразумевают заморозку активов и запрет европейским физическим и юридическим лицам предоставлять средства тем, на кого распространяются ограничительные меры. Кроме того, люди из черного списка не могут въезжать в ЕС и пересекать его территорию.
С 12 июля в Европейском суде начались слушания по иску попавшего под санкции российского бизнесмена Романа Абрамовича против Совета ЕС. Защита настаивает, что внесение бизнесмена в санкционные списки ошибочно, поскольку он не подпадает под соответствующие критерии.
Иски в Европейский суд юстиции из-за санкций ЕС подали также бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и другие. По данным Bild на декабрь 2022 г., более 60 предпринимателей и компаний из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции, чтобы оспорить включение в санкционный список ЕС. По сведениям Bloomberg на 6 сентября, ЕС ввел санкции в отношении около 1800 человек и организаций.